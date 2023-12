PIÈCE DE THÉÂTRE « ÉPICURISME, CHOLESTÉROL ET GOURMANDISE » 8 rue du Docteur Guépin Préfailles Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Préfailles PIÈCE DE THÉÂTRE « ÉPICURISME, CHOLESTÉROL ET GOURMANDISE » 8 rue du Docteur Guépin Préfailles, 20 janvier 2024, Préfailles. Préfailles Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 20:30:00

fin : 2024-01-20 « Épicurisme, cholestérol et gourmandise » à Préfailles : une pièce de théâtre pour bien commencer la nouvelle année 2024 !.

« Épicurisme, cholestérol et gourmandise » à Préfailles : une pièce de théâtre pour bien commencer la nouvelle année 2024 !

Vous avez bien profiter des fêtes de fin d’année ? La compagnie de l’atelier Faire et Voir du théâtre de Préfailles aussi. Et pour cela, la troupe vous donne rendez-vous à l’Espace Culturel de Préfailles. Les + du spectacle : des montages de textes nouveaux

un programme gourmand

des moments de délices exquis

idéal pour les épicuriens

la garantie d’un divertissement réussi

une bonne dose de fous rires Mais attention au surplus de gourmandise… car l’indigestion vous guêtte … Pour cela, n’hésitez pas à venir voir cette pièce de théâtre.Il vous sera alors prescrit tout ce qu’il faut pour une remise en forme rapide et efficace ! Notamment à travers une bonne dose de rigolade ! Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

8 rue du Docteur Guépin Espace Culturel

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-27 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Préfailles Autres Code postal 44770 Lieu 8 rue du Docteur Guépin Adresse 8 rue du Docteur Guépin Espace Culturel Ville Préfailles Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 8 rue du Docteur Guépin Préfailles Latitude 47.13018 Longitude -2.21961 latitude longitude 47.13018;-2.21961

8 rue du Docteur Guépin Préfailles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prefailles/