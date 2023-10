ATELIER FLEURS SÉCHÉES 8 rue du Docteur Guépin Préfailles, 28 octobre 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

Nouveauté : est-ce-que vous connaissez les fleurs qui ne fanent jamais ?.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 16:00:00. .

8 rue du Docteur Guépin Salle annexe de l’Espace Culturel

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



New: do you know the flowers that never wither?

Nuevo: ¿conoces las flores que nunca se marchitan?

Neuigkeit: Kennen Sie die Blumen, die nie verwelken?

Mise à jour le 2023-10-09 par eSPRIT Pays de la Loire