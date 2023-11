EXPOSITION – ATELIER D’ARTISTE – BETTY GUZZO 8 rue du Couchant Liverdun, 8 décembre 2023, Liverdun.

Liverdun,Meurthe-et-Moselle

Après plusieurs années passées en Normandie, Betty Guzzo revient dans sa région d’origine et ouvre les portes de son nouvel atelier dans le joli village médiéval de Liverdun en Lorraine ( 15 km de Nancy – Meurthe et Moselle).

Elle y présente des œuvres inspirées de son nouvel environnement tout en laissant encore une large place à ses études des paysages normands.

Toutefois, ses séries emblématiques, de facture contemporaine, aux angles droits et aux formes cubiques (série « Rectangle Blanc »), sa série de « Coffres » et d’autres tableaux plus anciens espèrent surprendre les visiteurs.. Tout public

Vendredi 2023-12-08 14:30:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. 0 EUR.

8 rue du Couchant

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



After several years spent in Normandy, Betty Guzzo returns to her native region and opens the doors of her new studio in the pretty medieval village of Liverdun in Lorraine (15 km from Nancy – Meurthe et Moselle).

Here, she presents works inspired by her new surroundings, while still leaving plenty of room for her studies of Norman landscapes.

However, her emblematic contemporary series, with their right angles and cubic shapes (« Rectangle Blanc » series), her « Coffres » series and other older paintings, hope to surprise visitors.

Tras varios años en Normandía, Betty Guzzo regresa a su región natal y abre las puertas de su nuevo estudio en el bonito pueblo medieval de Liverdun, en Lorena (a 15 km de Nancy – Meurthe et Moselle).

Aquí presenta obras inspiradas en su nuevo entorno, sin dejar de dejar espacio para sus estudios del paisaje normando.

Sin embargo, sus emblemáticas series contemporáneas, con sus ángulos rectos y formas cúbicas (la serie « Rectangle Blanc »), su serie « Coffres » y otras pinturas más antiguas, esperan sorprender a los visitantes.

Nach mehreren Jahren in der Normandie kehrt Betty Guzzo in ihre Heimatregion zurück und öffnet die Türen ihres neuen Ateliers in dem hübschen mittelalterlichen Dorf Liverdun in Lothringen ( 15 km von Nancy – Meurthe et Moselle).

Dort zeigt sie Werke, die von ihrer neuen Umgebung inspiriert sind, wobei sie ihren Studien der normannischen Landschaften noch viel Platz einräumt.

Dennoch hoffen ihre symbolträchtigen, zeitgenössischen Serien mit rechten Winkeln und kubischen Formen (Serie « Rectangle Blanc »), ihre Serie « Coffres » und andere ältere Gemälde, die Besucher zu überraschen.

Mise à jour le 2023-11-21 par TOURISME BASSIN de POMPEY