Exposition – Loches à la Renaissance : d’étonnantes innovations 8 Rue du Château Loches, 1 mai 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Au début du XVIe siècle, la ville est un véritable chantier. De nombreuses constructions voient le jour selon un style nouveau, emprunté d’Italie. Des monuments portent encore aujourd’hui la trace de ce foyer d’innovations, rappelant l’importance de cette « bonne ville » du royaume du France.10h-18h.

2023-05-01 fin : 2023-10-31 18:00:00. EUR.

8 Rue du Château

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



At the beginning of the 16th century, the town was a veritable construction site. Numerous buildings were constructed in a new style, borrowed from Italy. Today, monuments still bear the imprint of this hotbed of innovation, reminding us of the importance of this « good city » in the kingdom of France.10h-18h

A principios del siglo XVI, la ciudad era una auténtica obra en construcción. Muchos edificios se construyeron en un estilo nuevo, tomado de Italia. Algunos monumentos aún conservan la huella de este hervidero de innovación, recordatorio de la importancia de esta « buena ciudad » en el reino de Francia.10h-18h

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts ist die Stadt eine einzige Baustelle. Viele Gebäude wurden in einem neuen, aus Italien übernommenen Stil errichtet. Noch heute zeugen Denkmäler von dieser innovativen Zeit und erinnern an die Bedeutung dieser « guten Stadt » im Königreich Frankreich.10h-18h

Mise à jour le 2023-06-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire