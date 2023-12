Carte blanche à Claude Tchamichian Poetic Power #2 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 23 février 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:00:00

fin : 2024-02-23

Nouvelle aventure musicale pour le contrebassiste et compositeur Claude Tchamitchian : un trio avec le saxophoniste Christophe Monniot et le batteur Eric Echampard. Après «Traces» et «Need Eden», le contrebassiste Claude Tchamitchian a voulu retrouver l’intimité d’une formation légère tout en gardant l’idée compositionnelle et orchestrale qui avait prévalu à la création du sextet et du tentet. L’idée de «suite orchestrale» est toujours là avec cependant la possibilité d’une écriture moins chargée et plus suggestive ainsi que l’interaction dans le jeu inhérent à une petite formation. Et c’est très naturellement que l’idée d’un trio s’est imposée. Il imaginait également une autre composante à la musique qu’il voulait créer : un peu à l’image de ce que l’on peut ressentir lors d’une marche dans la nature, traduire le sentiment de cette multitude d’éléments qui inter-agissent les uns avec les autres, de façon très «mobile» tels l’eau, le vent, les oiseaux, ou très «enracinés» tels les arbres, les collines ou les montagnes. Pour donner corps à cet imaginaire, il a été évident pour Claude Tchamitchian de faire appel à Christophe Monniot et Eric Echampard tant pour leur virtuosité si aérienne et leur créativité si profonde, que pour l’envie depuis quelque temps de concevoir un projet avec eux, en quelque sorte «sur mesure».

Christophe Monniot : saxophone

Claude Tchamitchian : contrebasse

Eric Echampard : batterie.

Nouvelle aventure musicale pour le contrebassiste et compositeur Claude Tchamitchian : un trio avec le saxophoniste Christophe Monniot et le batteur Eric Echampard. Après «Traces» et «Need Eden», le contrebassiste Claude Tchamitchian a voulu retrouver l’intimité d’une formation légère tout en gardant l’idée compositionnelle et orchestrale qui avait prévalu à la création du sextet et du tentet. L’idée de «suite orchestrale» est toujours là avec cependant la possibilité d’une écriture moins chargée et plus suggestive ainsi que l’interaction dans le jeu inhérent à une petite formation. Et c’est très naturellement que l’idée d’un trio s’est imposée. Il imaginait également une autre composante à la musique qu’il voulait créer : un peu à l’image de ce que l’on peut ressentir lors d’une marche dans la nature, traduire le sentiment de cette multitude d’éléments qui inter-agissent les uns avec les autres, de façon très «mobile» tels l’eau, le vent, les oiseaux, ou très «enracinés» tels les arbres, les collines ou les montagnes. Pour donner corps à cet imaginaire, il a été évident pour Claude Tchamitchian de faire appel à Christophe Monniot et Eric Echampard tant pour leur virtuosité si aérienne et leur créativité si profonde, que pour l’envie depuis quelque temps de concevoir un projet avec eux, en quelque sorte «sur mesure».

Christophe Monniot : saxophone

Claude Tchamitchian : contrebasse

Eric Echampard : batterie

Nouvelle aventure musicale pour le contrebassiste et compositeur Claude Tchamitchian : un trio avec le saxophoniste Christophe Monniot et le batteur Eric Echampard. Après «Traces» et «Need Eden», le contrebassiste Claude Tchamitchian a voulu retrouver l’intimité d’une formation légère tout en gardant l’idée compositionnelle et orchestrale qui avait prévalu à la création du sextet et du tentet. L’idée de «suite orchestrale» est toujours là avec cependant la possibilité d’une écriture moins chargée et plus suggestive ainsi que l’interaction dans le jeu inhérent à une petite formation. Et c’est très naturellement que l’idée d’un trio s’est imposée. Il imaginait également une autre composante à la musique qu’il voulait créer : un peu à l’image de ce que l’on peut ressentir lors d’une marche dans la nature, traduire le sentiment de cette multitude d’éléments qui inter-agissent les uns avec les autres, de façon très «mobile» tels l’eau, le vent, les oiseaux, ou très «enracinés» tels les arbres, les collines ou les montagnes. Pour donner corps à cet imaginaire, il a été évident pour Claude Tchamitchian de faire appel à Christophe Monniot et Eric Echampard tant pour leur virtuosité si aérienne et leur créativité si profonde, que pour l’envie depuis quelque temps de concevoir un projet avec eux, en quelque sorte «sur mesure».

Christophe Monniot : saxophone

Claude Tchamitchian : contrebasse

Eric Echampard : batterie

.

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Caen la Mer