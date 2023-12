Pied à l’Etrier – Les femmes dans le jazz 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 23 février 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:00:00

fin : 2024-02-23

Le RDV de médiation du Tympan d’avant concert continue.

En y participant, vous pourrez accéder au concert qui suit à demi-tarif (mais n’oubliez pas de réserver tout de même votre place de concert !)

23/02 – 18h – avant Poetic Power – Les femmes dans le Jazz avec Smilla Coudraud-Amary

Qui a dit que le jazz était une affaire d’hommes ? Smilla va vous raconter l’histoire de ces formidables femmes oubliées et pourtant qui ont compté dans l’histoire de cette musique !.

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



