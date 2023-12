Carte blanche à Claude Tchamichian en duo avec Vincent Lê Quang #1 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 22 février 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 20:00:00

fin : 2024-02-22

Ces deux artistes se rencontrent pour la première fois en juillet 2022 sur la scène du Triton, établissement mélomane et chaleureux, aux Lilas, en proche banlieue parisienne. Croyez-nous et/ou venez vérifier par vous-même, c’est une très belle proposition de compagnonnage que nous offre Claude Tchamitchian avec ce duo de virtuoses, unis par un désir tenace de recherches instrumentales et un exigeant travail d’écriture. L’histoire qu’ils racontent se déroule pourtant simplement, vise droit au cœur, improvise des envols, danse avec les âmes, rassure l’enfant en chacun de nous et mouille de quelques larmes les yeux des poètes. Dans la maîtrise instrumentale, pour les riches inspirations communes à ces deux hommes, grâce à cette incroyable élégance qu’ils créent entre puissance et délicatesse, nous pensons -finalement sans grande prise de risque- que nous allons assister à l’un des temps forts de la Saison et donc surtout, à un concert fabuleux.

Vincent Lê Quang: saxophone

Claude Tchamitchian : contrebasse.

.

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Caen la Mer