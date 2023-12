Poulet Free soirée impro open mic – Improject 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 15 février 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 19:00:00

fin : 2024-02-15

Un tout jeune groupe qu’on suit de près, une équipe de jeunes musiciens qui envoient le groove comme ils respirent. On leur donne les clefs du camion en fermant les yeux pour ce nouveau Poulet Free ! Accrochez vous !

Etienne Godard (trombone), Gaston Laisné (guitare), Jean Cailly (basse), Anatole Costé (contrebasse), Manolo Hernandez (batterie).

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



