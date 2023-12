« Boeuf » – Musique improvisée au Tympan 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 8 février 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 19:00:00

fin : 2024-02-08

On retrouve nos acolytes incontournables, Agnès Leblond et Antoine Philippe pour le traditionnel boeuf musique improvisée du trimestre ! pas de liste, on arrive, on joue ! Direct dedans!.

.

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Caen la Mer