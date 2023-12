Poulet Free soirée impro open mic 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 18 janvier 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 19:00:00

fin : 2024-01-18

On est parti pour un Poulet Free avec une rythmique qui va mettre le feu : Léo Zerbib (guitare), Simon Zerbib (piano), Apollinaire Bertrand (basse) et Dylan Basley (batterie).

On est parti pour un Poulet Free avec une rythmique qui va mettre le feu : Léo Zerbib (guitare), Simon Zerbib (piano), Apollinaire Bertrand (basse) et Dylan Basley (batterie)

On est parti pour un Poulet Free avec une rythmique qui va mettre le feu : Léo Zerbib (guitare), Simon Zerbib (piano), Apollinaire Bertrand (basse) et Dylan Basley (batterie)

.

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Caen la Mer