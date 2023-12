« Boeuf » au Tympan 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 11 janvier 2024, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 19:00:00

fin : 2024-01-11

Un petit boeuf de reprise avec Vincent Vrignaud (sax), Jean-Baptiste Bouchaux (b) et Lazar Antonov (bat), ça vous tente? RDV à La Yourte !.

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



