Sweet Sweat #1 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 20 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Cette année nous avons souhaité présenter un maximum de classes de jazz de la région. Et donc, en plus des conservatoires de Caen, Hérouville et de Caen Jazz Action, nous sommes très heureux d’accueillir la classe de jazz du havre menée par Sébastien Guillaume . On a hâte de faire connaissance !

Mercredi 20/12 : classes de Nicolas Leneveu du Conservatoire d’Hérouville et de Caen Jazz Action

Jeudi 21/12 : classe du Conservatoire du Havre de Sébastien Guillaume et les classes de jazz du Conservatoire de Caen

Vendredi 22/12 : classes de jazz du Conservatoire de Caen.

Jeudi 2023-12-20 20:00:00 fin : 2023-12-22 22:00:00. .

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



This year, we wanted to present as many jazz classes as possible from the region. So, in addition to the conservatories of Caen, Hérouville and Caen Jazz Action, we’re delighted to welcome the Le Havre jazz class led by Sébastien Guillaume. We can’t wait to get to know them!

Wednesday 20/12: Nicolas Leneveu’s class from Conservatoire d’Hérouville and Caen Jazz Action

Thursday 21/12: Sébastien Guillaume’s class from the Conservatoire du Havre and jazz classes from the Conservatoire de Caen

Friday 22/12: Caen Conservatoire jazz classes

Este año hemos querido presentar el mayor número posible de clases de jazz de la región. Así, además de los conservatorios de Caen y Hérouville y de Caen Jazz Action, estamos encantados de recibir a la clase de jazz de Le Havre, dirigida por Sébastien Guillaume. ¡Estamos impacientes por conocerles!

Miércoles 20/12: clase de Nicolas Leneveu del Conservatorio de Hérouville y Caen Jazz Action

Jueves 21/12: clase de Sébastien Guillaume del Conservatorio de Le Havre y clases de jazz del Conservatorio de Caen

Viernes 22/12: clases de jazz del Conservatorio de Caen

In diesem Jahr wollten wir möglichst viele Jazzklassen aus der Region vorstellen. Und so freuen wir uns sehr, neben den Konservatorien von Caen, Hérouville und Caen Jazz Action auch die von Sébastien Guillaume geleitete Jazzklasse aus Le Havre begrüßen zu dürfen . Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Mittwoch, 20.12.: Klassen von Nicolas Leneveu vom Conservatoire d’Hérouville und von Caen Jazz Action

Donnerstag, 21.12.: Klassen des Conservatoire du Havre von Sébastien Guillaume und Jazzklassen des Conservatoire de Caen

Freitag, 22.12.: Jazzklassen des Conservatoire de Caen

