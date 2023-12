Robin Nitram solo au Tympan 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 16 décembre 2023, Caen.

Caen Calvados

Début : 2023-12-16 16:30:00

Robin Nitram est un guitariste normand exilé à Paris et dont le Tympan suit avec intérêt l’activité. Il fait partie de ces jeunes musiciens en qui nous croyons et que nous avons plaisir à programmer dès que l’occasion se présente. L’atmosphère artistique créée par Robin est particulièrement marquée par ses voyages (Hanoï, New York, Londres, Chicago…) et les rencontres humaines qu’il a pu faire. Sa musique est avant tout un prétexte pour tisser des liens et tente modestement, albums après albums, concerts après concerts, de refléter une vision personnelle du monde.

Un petit aperçu ?https://robinnitrammusic.com/https://www.youtube.com/c/RobinNitramMusic

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles..

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



