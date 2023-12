Le Son du Solstice 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 16 décembre 2023, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-16

Le Tympan s’associe à son incontournable acolyte, la Bar’Acc pour organiser un nouvel évènement hivernal : le Son du Solstice.

C’est une après midi ouverte à tous : aux amateurs de petits sablés, aux amateurs de travaux manuels, aux amateurs de théâtre, aux amateurs de surprises, et aussi et surtout aux amateurs de musique, évidemment !.

8 rue du Chanoine Vautier la Bar’Acc (Tiers-Lieux-Rive-Droite)

Caen 14000 Calvados Normandie



