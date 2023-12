Betty Jardin solo au Tympan 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 16 décembre 2023, Caen.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 15:00:00

fin : 2023-12-16

Betty Jardin est une chanteuse caennaise qu’il faut découvrir absolument – si ce n’est pas déjà fait ! Sa voix, douce et mélodieuse, travaillée en Inde – pays où elle a passé une grande partie de sa vie – a développé un grain particulier et unique. Grande adepte du yoga, Betty a accepté que la Yourte pour l’occasion soit transformée en espace de relaxation géant pour que le public puisse apprécier sa performance au maximum !

NB : des chaises seront tout de même à disposition pour ceux qui préfèrent profiter de la musique assis!

Donc, assis, allongé, accroupi ou debout, ce sera un moment de pure détente et d’envoutement dans ce lieu magique qu’est La Yourte.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Betty Jardin est une chanteuse caennaise qu’il faut découvrir absolument – si ce n’est pas déjà fait ! Sa voix, douce et mélodieuse, travaillée en Inde – pays où elle a passé une grande partie de sa vie – a développé un grain particulier et unique. Grande adepte du yoga, Betty a accepté que la Yourte pour l’occasion soit transformée en espace de relaxation géant pour que le public puisse apprécier sa performance au maximum !

NB : des chaises seront tout de même à disposition pour ceux qui préfèrent profiter de la musique assis!

Donc, assis, allongé, accroupi ou debout, ce sera un moment de pure détente et d’envoutement dans ce lieu magique qu’est La Yourte.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Betty Jardin est une chanteuse caennaise qu’il faut découvrir absolument – si ce n’est pas déjà fait ! Sa voix, douce et mélodieuse, travaillée en Inde – pays où elle a passé une grande partie de sa vie – a développé un grain particulier et unique. Grande adepte du yoga, Betty a accepté que la Yourte pour l’occasion soit transformée en espace de relaxation géant pour que le public puisse apprécier sa performance au maximum !

NB : des chaises seront tout de même à disposition pour ceux qui préfèrent profiter de la musique assis!

Donc, assis, allongé, accroupi ou debout, ce sera un moment de pure détente et d’envoutement dans ce lieu magique qu’est La Yourte.

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

.

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-10 par OT Caen la Mer