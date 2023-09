Boeuf Knoonk 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 14 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Nous sommes honorés que le quartet de Yann Letort – Knoonk prenne les rennes du dernier boeuf du trimestre ! Entouré de Mathieu Bellon au saxophone et de la rythmique de fooOoolie Thibault Renou à la contrebasse et Nesta Mondélice à la batterie, le boeuf promet d’être épique !

Nous avons l’immense honneur d’accueillir Knonk pour un boeuf autour de la musique de Monk.

Knoonk c’est Yann Letort (sax), Mathieu Bellon (sax), Thibault Renou (cb) et Nesta Mondélice (bat.).

2023-12-14 19:00:00 fin : 2023-12-14 . .

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



We’re honored that Yann Letort’s quartet – Knoonk – will be taking over the reins of the last boeuf of the quarter! Surrounded by Mathieu Bellon on saxophone and fooOoolie rhythm section Thibault Renou on double bass and Nesta Mondélice on drums, the jam promises to be epic!

12/14/23: Knoonk jam session

We’re honored to welcome Knonk for a jam session on the music of Monk.

Knoonk is Yann Letort (sax), Mathieu Bellon (sax), Thibault Renou (cb) and Nesta Mondélice (drums)

Tenemos el honor de que el cuarteto de Yann Letort, Knoonk, tome las riendas de la última jam del trimestre Rodeados por Mathieu Bellon al saxofón y la sección rítmica de fooOoolie, Thibault Renou al contrabajo y Nesta Mondélice a la batería, ¡la jam session promete ser épica!

14/12/23: Jam session de Knoonk

Estamos encantados de recibir a Knonk para una jam session sobre la música de Monk.

Knoonk está formado por Yann Letort (saxo), Mathieu Bellon (saxo), Thibault Renou (contrabajo) y Nesta Mondélice (batería)

Wir fühlen uns geehrt, dass das Quartett von Yann Letort – Knoonk die Zügel des letzten Boeuf des Quartals in die Hand nimmt! Umgeben von Mathieu Bellon am Saxophon und der fooOoolie-Rhythmusgruppe Thibault Renou am Kontrabass und Nesta Mondélice am Schlagzeug, verspricht das Boeuf episch zu werden!

14/12/23: Ochse Knoonk

Wir haben die große Ehre, Knonk für ein Ochsenfest rund um die Musik von Monk begrüßen zu dürfen.

Knoonk sind Yann Letort (sax), Mathieu Bellon (sax), Thibault Renou (cb) und Nesta Mondélice (bat)

