Pied à l’Etrier – Discussion ouverte autour du jazz 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 7 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

« Qu’est ce que le jazz? » Eric martin vous propose de tenter de répondre à cette malicieuse question. Si vous n’avez pas de réponse, pas grave ! Eric a de multiples réponses (plus qu’originales) à vous proposer…

Pied à l’Etrier (des ateliers pour faire voyager le jazz jusqu’à vos tympans) à 18h00-19h30 avant les jeudis des concerts La participation aux ateliers donne un droit au demi tarif sur le concert qui suit.

7/12 – Discussion ouverte autour du jazz

Eric Martin – Eric pose la question « qu’est ce que le jazz? » et vous propose d’y répondre. Si vous n’êtes pas inspirés pas d’inquiétude, Eric a plus d’un tour dans son sac et vous présentera le jazz comme vous ne l’imagniez même pas !.

2023-12-07 18:00:00 fin : 2023-12-07 19:30:00. .

8 rue du Chanoine Vautier la Bar’Acc (Tiers-Lieux-Rive-Droite)

Caen 14000 Calvados Normandie



« What is jazz? » Eric martin invites you to try and answer this mischievous question. If you don’t have an answer, don’t worry! Eric has plenty of (more than original) answers for you…

Pied à l’Etrier (workshops to bring jazz to your eardrums) at 6.00-7.30pm before concert Thursdays Participation in the workshops entitles you to half-price tickets for the following concert.

7/12 – Open discussion on jazz

Eric Martin – Eric poses the question « What is jazz? » and invites you to answer it. If you’re not inspired, don’t worry, Eric has more than one trick up his sleeve, and will introduce you to jazz in a way you never imagined!

« ¿Qué es el jazz? Eric Martin le invita a intentar responder a esta traviesa pregunta. Si no tiene respuesta, ¡no se preocupe! Eric tiene muchas respuestas (más que originales) para usted…

Pied à l’Etrier (talleres para acercar el jazz a sus tímpanos) los jueves de 18:00 a 19:30 antes del concierto La participación en los talleres da derecho a entradas a mitad de precio para el concierto que se celebra a continuación.

7/12 – Debate abierto sobre el jazz

Eric Martin – Eric plantea la pregunta « ¿Qué es el jazz? » y le invita a responderla. Si no te sientes inspirado, no te preocupes, Eric tiene más de un as en la manga y te introducirá en el jazz de una forma que nunca antes habías oído

« Was ist Jazz? » Eric Martin wird versuchen, diese schelmische Frage zu beantworten. Wenn Sie keine Antwort haben, ist das nicht schlimm Eric hat viele (mehr als originelle) Antworten für Sie parat…

Pied à l’Etrier (Workshops, in denen der Jazz bis zu Ihrem Trommelfell vordringt) um 18.00-19.30 Uhr vor den Donnerstagskonzerten Die Teilnahme an den Workshops berechtigt zum halben Preis für das folgende Konzert.

7/12 – Offene Diskussion rund um den Jazz

Eric Martin – Eric stellt die Frage « Was ist Jazz? » und schlägt Ihnen vor, sie zu beantworten. Wenn Sie nicht inspiriert sind, machen Sie sich keine Sorgen, denn Eric hat mehr als einen Trick auf Lager und wird Ihnen den Jazz so präsentieren, wie Sie ihn noch nie zuvor gesehen haben!

