Mowgli 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 7 décembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Des riffs enivrants et accrocheurs se mêlent à des thèmes expérimentaux, des grooves asymétriques mais dansants. On pénètre de plus en plus profondément à travers la végétation luxuriante de la musique, comme dans une jungle. Mowgli est définitivement un trio à découvrir !

Bastien Andrieu : claviers

Ferdinand Doumerc : saxophones, flûte

Pierre Pollet : batterie

Mowgli est sauvage. Il vient du rock, du jazz, de la musique improvisée, de l’électro, mais avant tout, Mowgli est profondément libre. Il n’aime ni les étiquettes ni les chapelles, il défend une approche spontanée de la musique, basée sur une écriture rigoureuse mêlée à une tendance à l’improvisation. Bastien Andrieu, Ferdinand Doumerc et Pierre Pollet créent la bande-son d’un Mowgli du XXIème siècle. Éruptive, rocailleuse, haletante, la musique de Mowgli raconte des histoires de jungle moderne. Elle oscille entre sonorités urbaines et lyrisme sauvage, dépouillement abstrait et explosions incandescentes.

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



Intoxicating, catchy riffs mingle with experimental themes and asymmetrical yet danceable grooves. We penetrate deeper and deeper into the lush vegetation of the music, as if in a jungle. Mowgli is definitely a trio to discover!

Bastien Andrieu: keyboards

Ferdinand Doumerc: saxophones, flute

Pierre Pollet: drums

Mowgli is wild. He comes from rock, jazz, improvised music and electro, but above all, Mowgli is profoundly free. He has no love of labels or cliques, and defends a spontaneous approach to music, based on rigorous writing combined with a tendency to improvise. Bastien Andrieu, Ferdinand Doumerc and Pierre Pollet create the soundtrack to a 21st-century Mowgli. Eruptive, rocky and breathless, Mowgli?s music tells stories of the modern jungle. It oscillates between urban sounds and wild lyricism, abstract simplicity and incandescent explosions

Riffs embriagadores y pegadizos se mezclan con temas experimentales y grooves asimétricos pero bailables. La música te adentra cada vez más en la exuberante vegetación, como en una jungla. Mowgli es sin duda un trío por descubrir

Bastien Andrieu: teclados

Ferdinand Doumerc: saxos, flauta

Pierre Pollet: batería

Mowgli es salvaje. Proviene del rock, del jazz, de la música improvisada y del electro, pero sobre todo, Mowgli es profundamente libre. No ama las etiquetas ni las camarillas, y defiende un enfoque espontáneo de la música, basado en una escritura rigurosa combinada con una tendencia a la improvisación. Bastien Andrieu, Ferdinand Doumerc y Pierre Pollet crean la banda sonora de un Mowgli del siglo XXI. Eruptiva, rocosa y sin aliento, la música de Mowgli cuenta historias de la jungla moderna. Oscila entre los sonidos urbanos y el lirismo salvaje, la simplicidad abstracta y las explosiones incandescentes

Berauschende, eingängige Riffs vermischen sich mit experimentellen Themen und asymmetrischen, aber tanzbaren Grooves. Man dringt immer tiefer durch die üppige Vegetation der Musik ein, wie in einem Dschungel. Mowgli ist definitiv ein Trio, das es zu entdecken gilt!

Bastien Andrieu: Keyboards

Ferdinand Doumerc: Saxophone, Flöte

Pierre Pollet: Schlagzeug

Mowgli ist wild. Er kommt aus dem Rock, dem Jazz, der improvisierten Musik, dem Elektro, aber vor allem ist Mowgli zutiefst frei. Er mag weder Etiketten noch Kapellen, er verteidigt einen spontanen Ansatz zur Musik, der auf einer strengen Komposition und einer Tendenz zur Improvisation beruht. Bastien Andrieu, Ferdinand Doumerc und Pierre Pollet kreieren den Soundtrack eines Mowgli des 21. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Die Musik von Mowgli ist eruptiv, rockig und atemlos und erzählt Geschichten aus dem modernen Dschungel. Sie schwankt zwischen urbanen Klängen und wilder Lyrik, abstrakter Schlichtheit und glühenden Explosionen

