Poulet Free soirée impro open mic 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 30 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Le Poulet Free est une soirée open mic, donc pas tout à fait un boeuf, mais un moment où on est libre de jouer tout ce qu’on veut ! Slameur, chanteurs, solistes, amateurs de musique improvisée, ce moment est pour vous et sera ce que vous en ferez !

Nous avons fait deux constats : tout d’abord, le 30 mars 2023 avait lieu la première soirée open mic’ et c’était un vrai succès plébiscité par le public et les musiciens et ensuite, les boeufs musiques improvisées ressemblent de plus en plus à cette soirée open mic. Nous avons donc mixé les deux pour en proposer plus !

Cette soirée open mic’/musique improvisée a désormais un nom : Poulet Free, car ce n’est pas un boeuf classique et on est libre de faire la musique que l’on veut.

Le principe est toujours bien d’ouvrir aux chanteurs, slameurs, déclamateurs, poètes et autres virtuoses de la langue.

Rien n’est prévu, pas de partitions, pas de liste de morceaux : on vient, on joue, on s’amuse et on profite.

On mixe les esthétiques et on élargit notre périmètre !

Nesta Mondélice réunit une rythmique funk, groovy, ça va ambiancer chaud à La Yourte !.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . .

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



Poulet Free is an open mic night, so it’s not quite a jam, but a time when you’re free to play whatever you want! Whether you’re a cameraman, singer, soloist or fan of improvised music, this event is for you, and will be whatever you make of it!

We’ve made two observations: firstly, the first open mic’ evening took place on March 30, 2023, and it was a real success, acclaimed by the public and musicians alike; and secondly, improvised music jams are becoming more and more like this open mic’ evening. So we mixed the two to offer more!

This open mic/improvised music evening now has a name: Poulet Free, because it’s not a classic jam and we’re free to make the music we want.

The principle is still to open up to singers, slammers, declaimers, poets and other virtuosos of language.

There’s no set schedule, no sheet music, no set list: just turn up, play, have fun and enjoy.

We mix aesthetics and broaden our horizons!

Nesta Mondélice brings together a funky, groovy rhythm section that’s sure to set the mood at La Yourte!

El Poulet Free es una noche de micrófono abierto, así que no es exactamente una jam, ¡sino un momento en el que eres libre de tocar lo que quieras! Artistas de slam, cantantes, solistas, aficionados a la música improvisada… ¡este es tu momento y será lo que tú hagas de él!

Hemos llegado a dos conclusiones: por una parte, la primera noche de micro abierto tuvo lugar el 30 de marzo de 2023, y fue un gran éxito tanto de público como de músicos, y por otra, las jams de música improvisada se parecen cada vez más a esta noche de micro abierto. ¡Así que hemos mezclado las dos para ofrecer más!

Esta velada de micro abierto/música improvisada tiene ahora un nombre: Poulet Free, porque no es una jam session clásica y somos libres de tocar la música que queramos.

El principio sigue siendo abrirse a cantantes, slammers, declamadores, poetas y otros virtuosos del lenguaje.

No hay reglas, ni partituras, ni lista de canciones: sólo hay que presentarse, tocar, divertirse y disfrutar.

Mezclamos estéticas y ampliamos horizontes

Nesta Mondélice reúne una sección rítmica funk y groovy, ¡y La Yourte será un hervidero de emociones!

Le Poulet Free ist ein Open-Mic-Abend, also nicht ganz ein Boeuf, sondern ein Moment, in dem man frei ist, alles zu spielen, was man will! Slammer, Sänger, Solisten, Liebhaber improvisierter Musik – dieser Moment ist für Sie und wird das sein, was Sie daraus machen!

Wir haben zwei Feststellungen gemacht: Erstens fand am 30. März 2023 der erste Open-Mic-Abend statt und war ein echter Erfolg, der von Publikum und Musikern gleichermaßen gelobt wurde, und zweitens ähneln die Boeufs Musiques Improvisées immer mehr diesem Open-Mic-Abend. Wir haben also beides gemischt, um mehr zu bieten!

Dieser Abend mit offenem Mikrofon und improvisierter Musik hat nun einen Namen: Poulet Free, denn es ist kein klassischer Boeuf und man kann die Musik machen, die man will.

Das Prinzip ist immer noch gut, Sängern, Slammern, Deklamatoren, Poeten und anderen Sprachvirtuosen die Tür zu öffnen.

Es ist nichts vorgesehen, keine Partituren, keine Liste mit Stücken: Man kommt, spielt, hat Spaß und genießt.

Wir mischen die Ästhetiken und erweitern unseren Umfang!

Nesta Mondélice vereint eine funkige, groovige Rhythmik, es wird heiß hergehen in La Yourte!

