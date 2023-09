Match d’impro par le Tympan 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 23 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Nouveauté cette année ! On teste le match d’impro musical ! Un MC, deux équipes, un public et des challenges bourrés de contraintes pour une soirée aussi drôle que musicale !

Une nouveauté cette année : le match d’impro.

Un MC, deux équipes qui s’affrontent, un public et des challenges bourrés de contraintes. Nous espérons une soirée riche en rigolade et en musique !

programme détaillé à venir sur le site du Tympan….

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



New this year! We’re testing out the musical improv match! An MC, two teams, an audience and challenges packed with constraints for an evening as funny as it is musical!

New this year: the improv match.

One MC, two teams, an audience and challenges packed with constraints. We’re looking forward to an evening of fun and music!

detailed program to come on the Tympan website…

¡Novedad de este año! ¡Vamos a probar el partido de improvisación musical! Un maestro de ceremonias, dos equipos, un público y desafíos llenos de limitaciones para una velada tan divertida como musical

Novedad de este año: el match de improvisación.

Un maestro de ceremonias, dos equipos, el público y una serie de retos llenos de limitaciones. Esperamos que sea una velada divertida y musical

programa detallado en la página web de Tympan…

Neu in diesem Jahr! Wir testen das musikalische Improvisationsspiel! Ein MC, zwei Teams, ein Publikum und Herausforderungen voller Zwänge für einen ebenso lustigen wie musikalischen Abend!

Eine Neuheit in diesem Jahr: das Improvisationsspiel.

Ein MC, zwei Teams, die gegeneinander antreten, ein Publikum und Herausforderungen voller Zwänge. Wir hoffen auf einen lustigen und musikalischen Abend!

detailliertes Programm folgt auf der Website des Tympan…

