Boeuf Beatles 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 16 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Laurent Cercelet (p) et sa team nous propose de revisiter le répertoire des Beatles sous La Yourte !

16/11/23 : Boeuf Beatles

Laurent Cerlet (piano) et son équipe propose un boeuf autour du répertoire incroyable des beatles. Liste des morceaux à venir..

2023-11-16 20:00:00

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



Laurent Cercelet (p) and his team revisit the Beatles’ repertoire in La Yourte!

16/11/23: Beatles jam

Laurent Cercelet (piano) and his team propose a jam session around the incredible repertoire of the Beatles. List of tracks to come.

¡Laurent Cercelet (p) y su equipo revisitan el repertorio de los Beatles en La Yourte!

23/11/16: Jam session de los Beatles

Laurent Cercelet (piano) y su equipo proponen una jam session en torno al increíble repertorio de los Beatles. Lista de temas próximamente.

Laurent Cercelet (p) und sein Team laden uns ein, das Repertoire der Beatles unter La Yourte neu zu beleben!

16/11/23: Beatles-Boeuf

Laurent Cerlet (piano) und sein Team bieten ein Boeuf rund um das unglaubliche Repertoire der Beatles an. Liste der Stücke folgt.

