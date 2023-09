Pied à l’Etrier – Jazz et blues, la question des origines 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 9 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

A partir d’écoutes des premiers enregistrements de 1920, Alain Lambert nous propose d’explorer ces vastes contrées…

Pied à l’Etrier – (des ateliers pour faire voyager le jazz jusqu’à vos tympans) à 18h00-19h30 avant le concert des jeudis. La participation aux ateliers donne un droit au demi tarif sur le concert qui suit.

9/11 – Jazz et blues, la question des origines

Alain Lambert – à partir de l’écoute des premiers enregistrements autour de 1920, en faisant l’hypothèse de la relation entre blues urbain féminin et jazz instrumental, un moment de partage et de débat….

2023-11-09 18:00:00 fin : 2023-11-09 19:30:00. .

8 rue du Chanoine Vautier la Bar’Acc (Tiers-Lieux-Rive-Droite)

Caen 14000 Calvados Normandie



Alain Lambert takes us on an exploration of these vast lands, listening to the first recordings from 1920…

Pied à l’Etrier – (workshops to bring jazz to your eardrums) at 6.00-7.30pm before the Thursday concert. Participation in the workshops entitles you to half-price admission to the following concert.

9/11 – Jazz and blues, the question of origins

Alain Lambert – Based on listening to early recordings from around 1920, and hypothesizing the relationship between women’s urban blues and instrumental jazz, a moment of sharing and debate…

Alain Lambert nos invita a explorar estas vastas tierras escuchando las primeras grabaciones realizadas en 1920…

Pied à l’Etrier – (talleres para acercar el jazz a sus tímpanos) de 18.00 a 19.30 h antes del concierto del jueves. La participación en los talleres da derecho a entradas a mitad de precio para el concierto siguiente.

11/9 – Jazz y blues, la cuestión de los orígenes

Alain Lambert – A partir de la escucha de las primeras grabaciones realizadas hacia 1920, y con la hipótesis de la relación entre el blues urbano para mujeres y el jazz instrumental, un momento de intercambio y debate…

Anhand von Hörproben der ersten Aufnahmen aus dem Jahr 1920 schlägt Alain Lambert vor, diese weiten Länder zu erkunden…

Pied à l’Etrier – (Workshops, um den Jazz bis zu Ihrem Trommelfell reisen zu lassen) um 18.00-19.30 Uhr vor dem Donnerstagskonzert. Die Teilnahme an den Workshops berechtigt zum halben Preis für das anschließende Konzert.

9/11 – Jazz und Blues, die Frage nach den Ursprüngen

Alain Lambert – Ausgehend vom Anhören der ersten Aufnahmen um 1920 und der Hypothese der Beziehung zwischen weiblichem städtischen Blues und instrumentalem Jazz, ein Moment des Austauschs und der Debatte…

