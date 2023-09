Duo Colibri 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 9 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Le duo de choc de Céline Bonacina (sax) et Jean-Pierre Painchaud nous emmène dans des univers très variés avec des mélodies inspirées et des grooves incroyables…

Jean-Pierre Painchaud : guitare électrique, compositions

Céline Bonacina : saxophones baryton et soprano, compositions



Pour la petite histoire de Colibri…

Nous nous sommes rencontrés au Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Alençon où nous sommes tous les deux enseignants.

Portés par le jazz, les musiques actuelles et les musiques improvisées, nous nous sommes découvert des affinités musicales au fil des années,

C’est tout naturellement que nous avons commencé à mettre en commun nos compositions personnelles. Nous avons alors découvert petit à petit l’originalité de la fusion des timbres de nos instruments, et plus particulièrement le mélange étonnant des modes de jeux et sonorités exploités au saxophone baryton, associés aux diverses palettes de timbres et atmosphères expressives parfois organiques de la guitare électrique.

Notre passion pour la pédagogie et notre envie de partage nous amènent à nous sentir proches de nos publics dans tous types de lieux, et spécialement les lieux intimistes : nous adorons nous inviter dans votre jardin ou votre salon ! Et « faire notre part de colibris » en diffusant notre univers musical en toute convivialité, entre douceur mélodique et intensité rythmique..

8 rue du Chanoine Vautier La Yourte du Tympan

Caen 14000 Calvados Normandie



The power duo of Céline Bonacina (sax) and Jean-Pierre Painchaud take us into a wide variety of worlds, with inspired melodies and incredible grooves…

Jean-Pierre Painchaud: electric guitar, compositions

Céline Bonacina: baritone and soprano saxophones, compositions

A brief history of Colibri…

We met at the Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Alençon, where we both teach.

Fascinated by jazz, contemporary music and improvised music, we discovered our musical affinities over the years,

It was only natural that we should start sharing our personal compositions. We gradually discovered the originality of fusing the timbres of our instruments, and more particularly the astonishing mix of playing modes and sonorities exploited on the baritone saxophone, combined with the diverse palettes of timbres and expressive, sometimes organic atmospheres of the electric guitar.

Our passion for teaching and our desire to share lead us to feel close to our audiences in all kinds of venues, especially intimate ones: we love inviting ourselves into your garden or living room! And « do our share of hummingbirds » by spreading our musical universe in a friendly atmosphere, between melodic sweetness and rhythmic intensity.

El poderoso dúo formado por Céline Bonacina (saxo) y Jean-Pierre Painchaud nos lleva de viaje por mundos muy diversos, con melodías inspiradas y grooves increíbles…

Jean-Pierre Painchaud: guitarra eléctrica, composiciones

Céline Bonacina: saxos barítono y soprano, composiciones

Breve historia de Colibri…

Nos conocimos en el Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Alençon, donde ambos enseñamos.

Apasionados por el jazz, la música contemporánea y la música improvisada, descubrimos nuestras afinidades musicales a lo largo de los años,

Era natural que empezáramos a componer juntos. Poco a poco descubrimos la originalidad de la fusión de los timbres de nuestros instrumentos, y más concretamente la sorprendente mezcla de modos de tocar y sonidos explotados en el saxofón barítono, combinados con la diversa gama de timbres y atmósferas expresivas, a veces orgánicas, de la guitarra eléctrica.

Nuestra pasión por la enseñanza y nuestro deseo de compartir nos llevan a sentirnos cerca de nuestro público en todo tipo de lugares, especialmente los íntimos: ¡nos encanta invitarnos a tu jardín o a tu salón! Nos encanta invitarnos a tu jardín o a tu salón, y « aportar nuestro granito de arena como colibríes » difundiendo nuestro universo musical en un ambiente amistoso, combinando melodía suave e intensidad rítmica.

Das Power-Duo Céline Bonacina (Sax) und Jean-Pierre Painchaud führt uns mit inspirierten Melodien und unglaublichen Grooves in sehr unterschiedliche Welten…

Jean-Pierre Painchaud: elektrische Gitarre, Kompositionen

Céline Bonacina: Bariton- und Sopransaxophon, Kompositionen

Zur kleinen Geschichte von Colibri…

Wir haben uns am Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Alençon kennengelernt, wo wir beide als Lehrer tätig sind.

Getragen von Jazz, aktueller Musik und improvisierter Musik haben wir im Laufe der Jahre unsere musikalischen Affinitäten entdeckt,

Es war ganz natürlich, dass wir begannen, unsere persönlichen Kompositionen zusammenzustellen. Dabei entdeckten wir nach und nach die Originalität der Verschmelzung der Klangfarben unserer Instrumente, insbesondere die erstaunliche Mischung aus den Spielweisen und Klängen des Baritonsaxophons und den verschiedenen Klangfarben und ausdrucksstarken, manchmal organischen Atmosphären der elektrischen Gitarre.

Unsere Leidenschaft für die Pädagogik und unser Wunsch zu teilen führen dazu, dass wir uns unserem Publikum an allen möglichen Orten nahe fühlen, insbesondere an intimen Orten: Wir lieben es, uns in Ihren Garten oder Ihr Wohnzimmer einzuladen! Und « unseren Teil zu den Kolibris beitragen », indem wir unser musikalisches Universum in aller Gemütlichkeit verbreiten, zwischen melodischer Sanftheit und rhythmischer Intensität.

