Pied à l’étrier – Histoire de la musique afro-américaine 8 rue du Chanoine Vautier Caen, 5 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Nesta Mondélice nous emporte dans l’histoire passionnante de la musique afro- américaine.

C’est avant le concert de La Yourte à 20h, Play Station invite Fidèl Fourneyron, c’est gratuit et en participant, vous accédez au concert à demi tarif..

2023-10-05 18:00:00 fin : 2023-10-05 . .

8 rue du Chanoine Vautier la Bar’Acc (Tiers-Lieux-Rive-Droite)

Caen 14000 Calvados Normandie



Nesta Mondélice takes us into the fascinating history of Afro-American music.

Before La Yourte’s concert at 8pm, Play Station invites Fidèl Fourneyron. It’s free, and if you take part, you’ll get access to the concert at half price.

Nesta Mondélice nos adentra en la fascinante historia de la música afroamericana.

Antes del concierto en La Yourte a las 20:00, Play Station invita a Fidèl Fourneyron. Es gratis, y si participas, entras al concierto a mitad de precio.

Nesta Mondélice nimmt uns mit in die spannende Geschichte der afroamerikanischen Musik.

Das ist vor dem Konzert von La Yourte um 20 Uhr, Play Station lädt Fidèl Fourneyron ein, es ist kostenlos und wenn Sie teilnehmen, erhalten Sie Zugang zum Konzert zum halben Preis.

