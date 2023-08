Spectacle de danse – Eh hop ! 8 Rue du Champ-de-Mars Yvetot, 20 septembre 2023, Yvetot.

Yvetot,Seine-Maritime

La Compagnie Sac de Nœuds présente son spectacle de danse « Eh Hop ! » aux petits de 0 à 3 ans. Directement sorties d’un livre, deux danseuses espiègles et malicieuses débarquent au pays des formes et des couleurs. Elles découvrent l’humeur des couleurs, le contour des formes et le mélange des couleurs primaires. Les sons sortent des ronds, le souffle déplace les formes, le frottement mélange les couleurs, les couleurs se chamaillent puis se réconcilient, la ligne se prélasse, escalade, s’entortille ou se tend. Les couleurs dégoulinent, les formes s’entassent et se déplacent….

2023-09-20 10:30:00 fin : 2023-09-20 11:00:00. .

8 Rue du Champ-de-Mars L’Assemblaye – Les Dames Blanches

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie



Compagnie Sac de N?uds presents its dance show « Eh Hop! » for children aged 0 to 3. Straight out of a book, two mischievous dancers land in the land of shapes and colors. They discover the mood of colors, the contours of shapes and the blending of primary colors. Sounds come out of the circles, breath moves shapes, friction mixes colors, colors bicker and then make up, line lolls, climbs, twists or tightens. Colors drip, shapes pile up and move?

La Compagnie Sac de N?uds presenta su espectáculo de danza « ¡Eh Hop! » para niños de 0 a 3 años. Salidos de un libro, dos traviesos bailarines aterrizan en el país de las formas y los colores. Descubren el humor de los colores, los contornos de las formas y la mezcla de los colores primarios. Los sonidos salen de los círculos, la respiración mueve las formas, la fricción mezcla los colores, los colores se pelean y luego se reconcilian, la línea se mueve, sube, se retuerce o se tensa. Los colores gotean, las formas se amontonan y se mueven..

Die Compagnie Sac de N?uds präsentiert ihr Tanzstück « Eh Hop! » für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Direkt aus einem Buch entsprungen, landen zwei schelmische und verschmitzte Tänzerinnen im Land der Formen und Farben. Sie entdecken die Stimmung der Farben, die Konturen der Formen und die Mischung der Grundfarben. Die Töne kommen aus den Runden, der Atem bewegt die Formen, die Reibung mischt die Farben, die Farben zanken sich und versöhnen sich dann wieder, die Linie räkelt sich, klettert, verdreht sich oder spannt sich. Die Farben tropfen, die Formen stapeln sich und bewegen sich?

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche