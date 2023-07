Dégustations de l’été 8 Rue du canton Saint-Macaire, 12 juillet 2023, Saint-Macaire.

Cet été, l’Association Tourisme en Coteaux Macariens vous propose des dégustations de vins afin de vous faire découvrir les vins de la rive droite, en appellation Côtes de Bordeaux Saint-Macaire.

L’occasion également de découvrir le travail du viticulteur, de la vigne au chai, chacun saura répondre à vos questions.

Du rouge, du rosé, du clairet, du blanc sec, du moelleux, du liquoreux, du crémant et parfois même du jus de raisin, il y en aura pour tous les goûts !

LES PROPRIÉTÉS PARTICIPANTES

Du 12 au 14 juillet – Château Perayne

19-20 juillet – Château Moulin de Corneil

26-27 juillet et 9-10 août – Domaine du Cheval Blanc

2-3 août – Château Bassac / Domaine le Pic

14-15 août – Château Haut Jean Redon

16-17 août – Château Pin d’Ambert

23-24 août – Château la Croix d’Hourquet.

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This summer, the Association Tourisme en Coteaux Macariens is offering wine tastings to help you discover the wines of the right bank, in the Côtes de Bordeaux Saint-Macaire appellation.

It’s also an opportunity to discover the work of the winegrower, from the vine to the cellar, who will be able to answer all your questions.

Red, rosé, clairet, dry white, sweet, liqueur, crémant and sometimes even grape juice, there’s something for everyone!

PARTICIPATING PROPERTIES

July 12-14 – Château Perayne

july 19-20 – Château Moulin de Corneil

july 26-27 and August 9-10 – Domaine du Cheval Blanc

august 2-3 – Château Bassac / Domaine le Pic

august 14-15 – Château Haut Jean Redon

august 16-17 – Château Pin d’Ambert

august 23-24 – Château la Croix d’Hourquet

Este verano, la Association Tourisme en Coteaux Macariens propone catas de vino para descubrir los vinos de la orilla derecha, en la denominación Côtes de Bordeaux Saint-Macaire.

También es la ocasión de conocer el trabajo del viticultor, de la viña a la bodega, que estará a su disposición para responder a sus preguntas.

Tinto, rosado, clairet, blanco seco, dulce, licoroso, crémant y a veces incluso zumo de uva, ¡hay para todos los gustos!

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES

12-14 de julio – Château Perayne

19-20 de julio – Château Moulin de Corneil

26-27 de julio y 9-10 de agosto – Domaine du Cheval Blanc

2-3 de agosto – Château Bassac / Domaine le Pic

14-15 de agosto – Château Haut Jean Redon

16-17 de agosto – Château Pin d’Ambert

23-24 de agosto – Château la Croix d’Hourquet

Diesen Sommer bietet die Association Tourisme en Coteaux Macariens Weinproben an, um Ihnen die Weine des rechten Ufers mit der Appellation Côtes de Bordeaux Saint-Macaire näher zu bringen.

Sie haben auch die Gelegenheit, die Arbeit eines Winzers kennenzulernen, vom Weinberg bis zum Weinkeller, jeder wird Ihre Fragen beantworten können.

Rotwein, Roséwein, Clairet, trockener Weißwein, lieblicher Wein, Likörwein, Crémant und manchmal sogar Traubensaft – für jeden Geschmack ist etwas dabei!

DIE TEILNEHMENDEN WEINGÜTER

12. bis 14. Juli – Château Perayne

19.-20. Juli – Château Moulin de Corneil

26.-27. Juli und 9.-10. August – Domaine du Cheval Blanc

2.-3. August – Château Bassac / Domaine le Pic

14.-15. August – Château Haut Jean Redon

16.-17. August – Château Pin d’Ambert

23-24 August – Château la Croix d’Hourquet

