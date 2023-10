Cet évènement est passé Reconnaissance des Plantes Sauvages 8 Rue du Buisson, 77590 Chartrettes, France Chartrettes Catégories d’Évènement: Chartrettes

Seine-et-Marne Reconnaissance des Plantes Sauvages 8 Rue du Buisson, 77590 Chartrettes, France Chartrettes, 4 mars 2023, Chartrettes. Reconnaissance des Plantes Sauvages 4 et 18 mars 8 Rue du Buisson, 77590 Chartrettes, France 25€ Une initiation à la botanique de terrain par une approche ludique. L’objectif est de pouvoir identifier une dizaine de plantes sauvages comestibles. Observer, toucher, sentir, goûter pour reconnaître les différentes familles et leurs caractéristiques. Savoir comment les préparer, les conserver pour la cuisine. Aborder les bonnes pratiques de cueillette,et acquérir le vocabulaire nécessaire pour l’utilisation d’une flore simplifiée avec les clés de détermination botaniques.

Durée : 4h30

Activité organisée par Frédéric – Guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/reconnaissance-des-plantes-sauvages-

