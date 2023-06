Vannerie Sauvage 8 Rue du Buisson, 77590 Chartrettes, France Chartrettes, 1 novembre 2022, Chartrettes.

– de 12 ans : 25€

Sauvage Par Nature vous propose au cours d’une balade champêtre de cueillir et reconnaître les végétaux utilisés en vannerie sauvage. Nous découvrirons une large palette de plantes qui se tressent et détaillerons leur particularité, souplesse, couleur, résistance… Dans un second temps nous réaliserons un fond plat afin de confectionner une mangeoire ou un nichoir. Le but est d’acquérir les techniques de tressage pour être en mesure de créer par soi même des objets uniques.

Et repartez avec vos créations !

Durée : 7h

Activité organisée par Frédéric – Guide nature

Infos et réservation sur Econature : https://www.eco-nature.org/experience/vannerie-vauvage

2022-11-01T10:30:00+01:00 – 2022-11-01T17:30:00+01:00

2022-12-17T01:00:00+01:00 – 2022-12-17T08:00:00+01:00

