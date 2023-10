Concours de Belote à Sonzay ! 8 Rue du 8 Mai 1945 Sonzay, 25 octobre 2023, Sonzay.

Sonzay,Indre-et-Loire

Concours de belote organisé par le Club du Bon Accueil. Nous vous attendons nombreux. Inscription (8€) à partir de 13h00 à la salle des fêtes de Sonzay et début des jeux à 14h00. A gagner : 1er prix : 80€, 2ème prix : 60€, 3ème prix 40€. Tombola, buvette et crêpes sur place..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . 8 EUR.

8 Rue du 8 Mai 1945

Sonzay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Belote competition organized by the Club du Bon Accueil. We look forward to seeing you there. Registration (8?) from 1:00 pm at the Sonzay village hall and games start at 2:00 pm. Prizes: 1st prize 80?, 2nd prize 60?, 3rd prize 40? Tombola, refreshment bar and crêpes on site.

Concurso de belote organizado por el Club du Bon Accueil. Esperamos contar con su presencia. Las inscripciones (8 euros) comienzan a las 13.00 horas en el salón del pueblo de Sonzay y los juegos a las 14.00 horas. Premios: 1er premio: 80 euros, 2º premio: 60 euros, 3er premio: 40 euros. Tómbola, bar y crepes in situ.

Belote-Wettbewerb, organisiert vom Club du Bon Accueil. Wir erwarten Sie zahlreich. Anmeldung (8?) ab 13:00 Uhr im Festsaal von Sonzay und Beginn der Spiele um 14:00 Uhr. Zu gewinnen gibt es: 1. Preis: 80?, 2. Preis: 60?, 3. Preis: 40? Tombola, Getränkestand und Crêpes vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-02 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan