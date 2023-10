LOTO à Sonzay 8 Rue du 8 Mai 1945 Sonzay, 22 octobre 2023, Sonzay.

Sonzay,Indre-et-Loire

Loto organisé par Générations Mouvements en la commune de Sonzay..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

8 Rue du 8 Mai 1945

Sonzay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Loto organized by Générations Mouvements in the commune of Sonzay.

Loto organizado por Générations Mouvements en Sonzay.

Von Générations Mouvements organisiertes Lotto in der Gemeinde Sonzay.

Mise à jour le 2023-10-02 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan