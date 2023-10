Repas « Tête de Veau » à Sonzay 8 Rue du 8 Mai 1945 Sonzay, 11 octobre 2023, Sonzay.

Sonzay,Indre-et-Loire

Repas « tête de veau » organisé par le club du Bon Accueil à Sonzay. Réservation obligatoire..

2023-10-11 fin : 2023-10-11 . 9.9 EUR.

8 Rue du 8 Mai 1945

Sonzay 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Meal « tête de veau » organized by the Club du Bon Accueil in Sonzay. Reservations required.

Comida « cabeza de ternera » organizada por el Club du Bon Accueil de Sonzay. Imprescindible reservar.

Mahlzeit « Kalbskopf », organisiert vom Club du Bon Accueil in Sonzay. Reservierung erforderlich.

