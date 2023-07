Cours de natation 8 Rue du 8 Mai 1945 Châlus, 1 juillet 2023, Châlus.

Châlus,Haute-Vienne

Venez apprendre à nager à la piscine de Châlus. Leçon à partir de 7 ans, 6 ans après essais. Un test de 25m sera a effectuer gratuitement, pensez à vous munir de votre carte d’identité ou du livret de famille..

2023-07-01 fin : 2023-08-31 . EUR.

8 Rue du 8 Mai 1945 Piscine

Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and learn to swim at the Châlus swimming pool. Lessons from age 7, 6 years after trial. A 25m test is free of charge. Please bring your identity card or family record book.

Ven a aprender a nadar en la piscina de Châlus. Clases a partir de 7 años, 6 años después de la prueba. Prueba gratuita de 25 m. Traiga su carné de identidad o su libro de familia.

Kommen Sie und lernen Sie im Schwimmbad von Châlus schwimmen. Unterricht ab 7 Jahren, ab 6 Jahren nach Tests. Ein 25m-Test ist kostenlos, denken Sie daran, Ihren Personalausweis oder das Familienstammbuch mitzubringen.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus