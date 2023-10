Loto spécial enfants 8 Rue du 8 Mai 1945 Boynes Catégories d’Évènement: Boynes

Loiret Loto spécial enfants 8 Rue du 8 Mai 1945 Boynes, 18 novembre 2023, Boynes. Boynes,Loiret Loto spécial enfants.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

8 Rue du 8 Mai 1945

Boynes 45300 Loiret Centre-Val de Loire



Special children’s lottery Bingo especial para niños Lotto speziell für Kinder Mise à jour le 2023-10-28 par OT GRAND PITHIVERAIS Détails Catégories d’Évènement: Boynes, Loiret Autres Lieu 8 Rue du 8 Mai 1945 Adresse 8 Rue du 8 Mai 1945 Ville Boynes Departement Loiret Lieu Ville 8 Rue du 8 Mai 1945 Boynes latitude longitude 48.11726;2.36311

8 Rue du 8 Mai 1945 Boynes Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boynes/