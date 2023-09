Spectacle : Le petit cabinet du futur composé des imparfaits 8 Rue du 19 Mars 1962 Chabeuil, 15 décembre 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Elle, elle raconte des histoires tirées par les cheveux qui font rire mais pas que. Lui, il raconte des nouvelles et des récits qui font peur, ça ne la fait pas rire..

2023-12-15 18:30:00 fin : 2023-12-15 19:30:00. .

8 Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque de Chabeuil

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



She tells far-fetched stories that make you laugh, but not only that. He tells short stories and scary tales that don’t make her laugh.

Cuenta historias inverosímiles que le hacen reír, pero no sólo eso. Cuenta historias cortas y cuentos de miedo que no la hacen reír.

Sie, sie erzählt an den Haaren herbeigezogene Geschichten, die einen zum Lachen bringen, aber nicht nur. Er erzählt gruselige Kurzgeschichten und Erzählungen, die sie nicht zum Lachen bringen.

Mise à jour le 2023-08-31 par Valence Romans Tourisme