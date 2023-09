Les quatre saisons du baroque à Saint Agil 8 Rue des Templiers Couëtron-au-Perche, 24 septembre 2023, Couëtron-au-Perche.

Couëtron-au-Perche,Loir-et-Cher

Deux concertos pour violon et hautbois de Jean-Sébastien Bach et Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi..

Dimanche 2023-09-24 16:00:00 fin : 2023-09-24 17:30:00. 12 EUR.

8 Rue des Templiers

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Two concertos for violin and oboe by Johann Sebastian Bach and Antonio Vivaldi?s The Four Seasons.

Dos conciertos para violín y oboe de Johann Sebastian Bach y Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi.

Zwei Konzerte für Violine und Oboe von Johann Sebastian Bach und Die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi.

