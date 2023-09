Match d’improvisation théâtrale 8 Rue des Prés Neuvy-le-Roi, 7 octobre 2023, Neuvy-le-Roi.

Neuvy-le-Roi,Indre-et-Loire

Les matchs d’improvisations sont composés de deux équipes et leur coach (4 contre 4 ou 6 contre 6), d’un arbitre accompagné de ses assistants, d’un maître de cérémonie et d’un musicien ou DJ. Les deux équipes s’affrontent dans une patinoire, sur des thèmes imposés par l’arbitre, sous une forme théât.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 22:00:00. 6 EUR.

8 Rue des Prés

Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Improvisation matches are made up of two teams and their coach (4 vs. 4 or 6 vs. 6), a referee and his assistants, a master of ceremonies and a musician or DJ. The two teams compete in a skating rink, on themes imposed by the referee, in a theatrical format

Los partidos de improvisación están formados por dos equipos y su entrenador (4 contra 4 o 6 contra 6), un árbitro y sus asistentes, un maestro de ceremonias y un músico o DJ. Los dos equipos compiten en una pista de patinaje, sobre temas impuestos por el árbitro, en un formato teatral

Improvisationsspiele bestehen aus zwei Teams und ihren Trainern (4 gegen 4 oder 6 gegen 6), einem Schiedsrichter mit seinen Assistenten, einem Zeremonienmeister und einem Musiker oder DJ. Die beiden Teams treten in einer Eishalle zu vom Schiedsrichter vorgegebenen Themen in einer theatralischen Form gegeneinander an

Mise à jour le 2023-09-19 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan