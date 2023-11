SOIRÉE REPAS-KARAOKÉ 8 rue des Peupliers Saint-Dié-des-Vosges, 18 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Menu : apéritif offert, salade alsacienne, carré de porc forestier et gratin dauphinois avec légumes, salade verte/fromage, dessert du chef.

Réservation indispensable.. Tout public

Samedi 2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 23:00:00. 20 EUR.

8 rue des Peupliers Espace Louise Michel

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Menu: Complimentary aperitif, Alsatian salad, rack of pork and gratin dauphinois with vegetables, green salad/cheese, chef’s dessert.

Reservations essential.

Menú: Aperitivo de cortesía, ensalada alsaciana, costillar de cerdo y gratinado dauphinois con verduras, ensalada verde/queso, postre del chef.

Imprescindible reservar.

Menü: kostenloser Aperitif, elsässischer Salat, Waldschweinkarree und Dauphinois-Gratin mit Gemüse, grüner Salat/Käse, Dessert des Küchenchefs.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES