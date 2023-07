Soirée musicale 8 Rue des Perches Prémilhat Catégories d’Évènement: Allier

Prémilhat Soirée musicale 8 Rue des Perches Prémilhat, 7 juillet 2023, Prémilhat. Prémilhat,Allier Soirée musical le temps d’un apéro village..

2023-07-07 18:30:00 fin : 2023-07-07 21:30:00. .

8 Rue des Perches La boulangerie BESSAGUET

Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A musical evening during a village aperitif. Una velada musical durante un aperitivo en el pueblo. Musikalischer Abend während eines Dorfapéros.

