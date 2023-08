EXPOSITION FRANCINE BASSÈDE – MONOTYPES 8 Rue des Martyrs Minerve, 24 août 2023, Minerve.

Minerve,Hérault

Née à Nîmes, j’ai grandi en Camargue.

J’ai toujours aimé dessiner. Mes premières « œuvres » enfantines sont des taureaux…

J’ai étudié le dessin aux Beaux-Arts de Nîmes, Aix en Provence, Montpellier et longtemps j’ai fréquenté des ateliers de dessin d’après modèle vivant. Parallèlement, j’ai écrit et illustré des livres pour enfants..

2023-08-24 fin : 2023-09-30 . .

8 Rue des Martyrs

Minerve 34210 Hérault Occitanie



1st exhibition of the summer. To whet our appetite and refresh our eyes!

Nací en Nîmes y crecí en la Camarga.

Siempre me ha gustado dibujar. Mis primeros « trabajos » de niño fueron toros?

Estudié dibujo en las Bellas Artes de Nîmes, Aix-en-Provence y Montpellier, y durante mucho tiempo asistí a talleres de dibujo del natural. Al mismo tiempo, escribía e ilustraba libros infantiles.

Ich bin in Nîmes geboren und in der Camargue aufgewachsen.

Ich habe schon immer gerne gezeichnet. Meine ersten « Werke » als Kind waren Stiere

Ich habe Zeichnen an den Kunsthochschulen in Nîmes, Aix en Provence und Montpellier studiert und lange Zeit an Workshops teilgenommen, in denen ich nach lebenden Modellen gezeichnet habe. Parallel dazu habe ich Kinderbücher geschrieben und illustriert.

