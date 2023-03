Visite du Jardin des Langottières, jardin régulier et d’agrément, et du presbytère et des dépendances des 17è et 18è siècles 8, rue des langottières baugé en anjou Catégorie d’Évènement: Maine-et-Loire

Visite du Jardin des Langottières, jardin régulier et d’agrément, et du presbytère et des dépendances des 17è et 18è siècles 8, rue des langottières baugé en anjou, 3 juin 2023, . Visite du Jardin des Langottières, jardin régulier et d’agrément, et du presbytère et des dépendances des 17è et 18è siècles 3 et 4 juin 8, rue des langottières baugé en anjou Visite du Jardin des Langottières, jardin régulier et d’agrément, et du presbytère et des dépendances des 17è et 18è siècles Visite du jardin régulier et d’agrément et du presbytère et des dépendances des XVIIè et XVIIIè siècles, visite commentée, avec parterres de buis et fleuris, haies de charmilles, rosiers, agrumes, topiaires,… Jardin des Langottières (page Facebook et Instagram « leslangottieres »): ouverture du jardin d’agrément et du presbytère et de ses dépendances, avec vue imprenable sur le clocher de l’Eglise de Cheviré (clocher classé MH). Le jardin est divisé à l’avant en parterres comprenant de nombreuses fleurs et plantes vivaces, agrémentés de vases d’anduzes, le tout sous la protection d’un chène vert bicentenaire.

A l’arrière le jardin est divisé en quatre grandes chambres délimitées par des haies de charmilles, avec parterres de buis, pommiers d’ornements, parterres de fleurs blanches, parterres de fleurs mauves, nombreux rosiers modernes et anciens, buissons et grimpants (blancs et roses), allée de tilleuls, banc de repos, avec un chemin de ronde qui fait le tour du jardin clos de murs, lesquels sont cadencés par des contreforts en ifs.

Ouverture de la petite « orangerie », collection d’arrosoirs anciens, de l’ancienne boulangerie, gravures de jardins.

Visite du rez de chaussée du presbytère : cheminée d’époque Louis XV, chinoiserie du 18eme siècle, meubles 18ème, nombreux tableaux des 17ème et 18èmes siècles, bibliothèque reconstituée etc 8, rue des langottières baugé en anjou 8, rue des Langottières cheviré le rouge 49150 Cheviré-le-Rouge Maine-et-Loire Pays de la Loire 33 6 75 05 54 15 https://www.instagram.com/leslangottieres/ https://www.facebook.com/leslangottieres/?locale=fr_FR Visite libre ou commentée du Jardin des Langottières autour du presbytère et des dépendances. parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©fredericbucher

