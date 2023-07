Fabrication et utilisation des encres végétales (adultes) 8 Rue des Fargès Ségur-le-Château, 9 septembre 2023, Ségur-le-Château.

Ségur-le-Château,Corrèze

S’initier à la fabrication et l’utilisation des encres végétales avec Emmanuelle Bouffée, jardinière et paysagiste. Atelier pour adultes..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 17:00:00. EUR.

8 Rue des Fargès

Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Learn how to make and use vegetable-based inks with Emmanuelle Bouffée, gardener and landscaper. Workshop for adults.

Aprenda a fabricar y utilizar tintas vegetales con Emmanuelle Bouffée, jardinera y paisajista. Taller para adultos.

Lernen Sie mit der Gärtnerin und Landschaftsarchitektin Emmanuelle Bouffée die Herstellung und Verwendung von pflanzlichen Tinten kennen. Workshop für Erwachsene.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Pays de Saint-Yrieix