Festi’Contes – » Madame Lune » 8 rue des Edelins Bayet, 20 décembre 2023, Bayet.

Bayet,Allier

Conte musicale, jonglerie, et un brin de magie ! Par la Cie Grim.

Très jeune public – 25 min..

2023-12-20 10:00:00 fin : 2023-12-20 . .

8 rue des Edelins Salle Polyvalente

Bayet 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Musical storytelling, juggling and a touch of magic! By Cie Grim.

Very young audience – 25 min.

¡Cuentacuentos musicales, malabares y un toque de magia! A cargo de Cie Grim.

Público muy joven – 25 min.

Musikalische Erzählung, Jonglieren und ein Hauch von Magie! Von der Cie Grim.

Sehr junges Publikum – 25 Min.

Mise à jour le 2023-09-02 par Office de tourisme Val de Sioule