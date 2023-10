Spectacle Jazz et chanson française à Oiron 8 Rue des Écoles Plaine-et-Vallées, 10 novembre 2023, Plaine-et-Vallées.

Plaine-et-Vallées,Deux-Sèvres

Les amis de Oiron vous propose un petit moment de détente en compagnie du Trio Rouge Indigo dans un spectacle mêlant jazz et chanson française..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

8 Rue des Écoles À la salle polyvalente

Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Les amis de Oiron invite you to enjoy a moment of relaxation in the company of the Trio Rouge Indigo in a show combining jazz and French chanson.

Les amis de Oiron le invitan a disfrutar de un momento de relajación en compañía del Trio Rouge Indigo en un espectáculo que combina jazz y chanson francesa.

Die Freunde von Oiron bieten Ihnen einen kleinen Moment der Entspannung in Begleitung des Trio Rouge Indigo in einer Aufführung, die Jazz und französische Chansons miteinander verbindet.

