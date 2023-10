Ad Hoc festival : « Kilt / La mare à sorcières » 8 Rue des Écoles Angerville-l’Orcher, 9 décembre 2023, Angerville-l'Orcher.

Angerville-l’Orcher,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Théâtre participatif – Tréteaux De France CDN / Olivier Letellier / Simon Grangeat

Les sorcières ? Même pas peur !

Dans cette aventure théâtrale dont vous êtes le héros, Olivier Letellier crée un dispositif inédit et joyeux d’invitation à la lecture collective : devenu personnage-lecteur, le public est invité à habiter le texte, qu’il lit à haute voix en déambulant entre ses différents supports, guidé par un comédien ou une comédienne. Avec La Mare à sorcières, c’est cette fois dans l’espace naturel que ceux et celles qui se prêtent au jeu sont invité·e·s à pénétrer. Il y a Pierre, qui habite la campagne et connaît le nom de chaque arbre, de chaque insecte, de chaque pierre… et tous les secrets de la forêt. Et il y a Nina, qui va le suivre dans ce monde qu’elle ne connaît pas – et avec elle, les lecteur·ice·s embarqué·e·s à la rencontre d’un conte aux accents très actuels.

Lieu de rendez-vous :École Bernard Gauvain / Angerville-l’Orcher

Quatre séances à 10h, 10h30, 15h et 16h30

Durée : 45 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 8 ans.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

8 Rue des Écoles École Bernard Gauvain – Angerville-l’Orcher

Angerville-l’Orcher 76280 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Participatory theater – Tréteaux De France CDN / Olivier Letellier / Simon Grangeat

Witches? Don’t be afraid!

In this theatrical adventure in which you are the hero, Olivier Letellier has created an original and joyful way of inviting the audience to a collective reading: becoming a character-reader, the audience is invited to inhabit the text, which they read aloud as they wander between its various supports, guided by an actor or actress. With La Mare à sorcières, the audience is invited to enter the natural world. There’s Pierre, who lives in the countryside and knows the name of every tree, every insect, every stone? and all the secrets of the forest. And then there’s Nina, who follows him into a world she doesn’t know? and with her, readers embark on an encounter with a very topical tale.

Meeting point :École Bernard Gauvain / Angerville-l?Orcher

Four sessions at 10 a.m., 10.30 a.m., 3 p.m. and 4.30 p.m

Duration: 45 min

Price: 5?

All audiences, ages 8 and up

En el marco del festival Ad Hoc.

Teatro participativo – Tréteaux De France CDN / Olivier Letellier / Simon Grangeat

¿Brujas? ¡Ni siquiera miedo!

En esta aventura teatral en la que tú eres el héroe, Olivier Letellier ha creado una forma original y alegre de invitar al público a leer juntos: el público se convierte en el personaje-lector y se le invita a habitar el texto, que lee en voz alta mientras deambula por sus distintos soportes, guiado por un actor o actriz. Con La Mare à sorcières, se invita al público a entrar en el mundo natural. Está Pierre, que vive en el campo y conoce el nombre de cada árbol, cada insecto, cada piedra… y todos los secretos del bosque. Y luego está Nina, que le sigue a un mundo del que no sabe nada… y con ella, los lectores se embarcan en un viaje a través de un cuento con un toque contemporáneo.

Lugar de encuentro : École Bernard Gauvain / Angerville-l’Orcher

Cuatro sesiones a las 10.00, 10.30, 15.00 y 16.30 horas

Duración: 45 minutos

Precio de la entrada única: 5?

Todas las edades, a partir de 8 años

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Partizipatives Theater – Tréteaux De France CDN / Olivier Letellier / Simon Grangeat

Die Hexen ? Nicht einmal Angst!

In diesem Theaterabenteuer, in dem Sie der Held sind, kreiert Olivier Letellier eine neuartige und fröhliche Einladung zum kollektiven Lesen: Das Publikum wird zur Leserfigur und ist eingeladen, den Text zu bewohnen, den es laut liest, indem es zwischen den verschiedenen Medien hin und her wandert und dabei von einem Schauspieler oder einer Schauspielerin geführt wird. In La Mare à sorcières (Der Hexenteich) ist es diesmal der natürliche Raum, in den diejenigen, die sich auf das Spiel einlassen, eingeladen werden, einzutreten. Da ist Pierre, der auf dem Land lebt und den Namen jedes Baumes, jedes Insekts, jedes Steins und alle Geheimnisse des Waldes kennt. Und da ist Nina, die ihm in diese Welt folgt, die sie nicht kennt ? und mit ihr die Leserinnen und Leser, die sich auf eine Begegnung mit einer sehr aktuellen Geschichte einlassen.

Treffpunkt: Schule Bernard Gauvain / Angerville-l’Orcher

Vier Sitzungen um 10 Uhr, 10.30 Uhr, 15 Uhr und 16.30 Uhr

Dauer: 45 min

Einzeltarif: 5 ?

Für alle ab 8 Jahren

