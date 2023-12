Poil de la Bête 8 Rue des Déportés Montataire, 23 février 2024, Montataire.

Montataire Oise

Début : 2024-02-23 19:30:00

fin : 2024-02-23

.

Cirque • Tout public – En famille • 1h • 4€

Poil de la Bête – OPUS 3 est la suite logique du travail de la Compagnie des Plumés. Toujours tendre, absurde et drôle à la fois.

En plus des Poules et des Chiens, cette fois, un troupeau de cannes sur scène ! Imaginez… Et un pianiste habile à l’improvisation. Ensemble, ils vont faire naître, au pied d’un arbre à Poules, entre chien et loup, entre griffes et plumes, entre bec et crocs, un monde où les animaux ont la part belle, et où se côtoient la tendresse, l’inquiétude et le rire.

Un univers surprenant au coeur duquel se retrouvent tous les liens forts que la compagnie tissent au quotidien avec ses animaux…. Du jamais vu !

ℹ Contact Tél : 03 44 24 69 97 – email : lepalace@mairie-montataire.fr – site : www.lepalacedemontataire.fr

8 Rue des Déportés

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France



