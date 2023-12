La Table 8 Rue des Déportés Montataire, 2 février 2024, Montataire.

Montataire Oise

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02

La Table est un ovni théâtral participatif qui joue avec les codes du théâtre et de l’improvisation. Alors s’improvise une place à table ?

La Table est un spectacle de théâtre en 3 actes qui mêle théâtre classique et théâtre d’improvisation. La pièce expose une histoire de famille qui s’.crit sous les yeux du public à partir de leurs suggestions. Grâce à une scénographie évolutive, les comédiens font vivre et complexifient leurs personnages en slalomant entre les genres et codes du théâtre classique. Huis-clos, tragédie, comédie et thé.tre participatif sont au rendez-vous.

8 Rue des Déportés

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France



