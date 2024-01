Théâtre | Grain de Sel 8 Rue des Déportés Montataire, jeudi 18 janvier 2024.

Montataire Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 20:00:00

fin : 2024-01-18 21:30:00

« Il paraît que dans les pays nordiques, les femmes diplômées divorcent si leur mari fout rien à la maison… nan mais il paraît. »

Laure, Grains de sel

Ce soir, Caroline et Hadrien Marchand ont invité Hippolyte, le frère d’Hadrien, et Laure, la meilleure amie de Caroline. Et ce soir, chacun·e a quelque chose à fêter ! Et à cacher…

Satire acérée et miroir réaliste, la pièce inaugurée par un dîner festif chamboule radicalement les repères et certitudes des quatre personnages.

Nourrie de témoignages réels, la partition éclaire avec finesse et humour les contradictions d’un sexisme ordinaire et révèle les fragilités de chaque protagoniste.

8 femmes sur 10 se disent aujourd’hui victimes de charge mentale. Grains de Sel s’inspire d’un phénomène réel de société : l’épuisement des femmes – des mères notamment – qui sacrifient leurs ambitions professionnelles, leur vie sociale, leur temps de loisirs et de repos, au profit de la gestion organisationnelle du foyer. Ces stéréotypes se répercutant ensuite dans toutes les sphères de la société : conjugale, familiale, sociale, professionnelle, publique…

S’appuyant sur des témoignages réels, Grains de Sel aborde le sexisme ordinaire sous forme de comédie satirique en adoptant un point de vue à 360°, sans jugement, afin d’inviter les spectateur·trice·s à questionner leurs propres comportements et contradictions.

Contact 03 44 24 69 97 / lepalace@mairie-montataire.fr

Tout public

Durée: 1h25

Tarif: 10€/ Tarif réduit: 4€

10 .

8 Rue des Déportés

Montataire 60160 Oise Hauts-de-France



Mise à jour le 2024-01-09 par SIM Hauts-de-France – Office de Tourisme Creil Sud Oise