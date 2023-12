Marché de Noël de La Boîte à Idée 8 Rue des Chardons Pithiviers, 1 décembre 2023, Pithiviers.

Pithiviers,Loiret

L’association La Boîte à Idée organise son troisième marché de Noël au CAC à Pithiviers.

2023-12-01 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

8 Rue des Chardons

Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire



La Boîte à Idée organizes its third Christmas market at the CAC in Pithiviers

La asociación La Boîte à Idée organiza su tercer mercado navideño en el CAC de Pithiviers

Der Verein La Boîte à Idée organisiert seinen dritten Weihnachtsmarkt im CAC in Pithiviers

Mise à jour le 2023-11-25 par OT GRAND PITHIVERAIS