GRANDE DÉGUSTATION ET VENTE DE CONFITURES ARTISALES « MUROISE ET COMPAGNIE » 8 Rue des Bourreliers Vallet
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GRANDE DÉGUSTATION ET VENTE DE CONFITURES ARTISALES « MUROISE ET COMPAGNIE » 8 Rue des Bourreliers Vallet, 8 décembre 2023, Vallet.
Vallet,Loire-Atlantique
GRANDE DÉGUSTATION ET VENTE DE CONFITURES ARTISALES « MUROISE ET COMPAGNIE ».
2023-12-08 fin : 2023-12-09 18:00:00. .
8 Rue des Bourreliers ZI les Dorices
Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire
GRAND TASTING AND SALE OF « MUROISE ET COMPAGNIE » ARTISAN JAMS
DEGUSTACION Y VENTA DE MERMELADAS « MUROISE ET COMPAGNIE
GROSSE VERKOSTUNG UND VERKAUF VON HANDGEFERTIGTEN MARMELADEN « MUROISE ET COMPAGNIE » (MUROISE UND GESELLSCHAFT)
Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire