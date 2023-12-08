GRANDE DÉGUSTATION ET VENTE DE CONFITURES ARTISALES « MUROISE ET COMPAGNIE » 8 Rue des Bourreliers Vallet, 8 décembre 2023, Vallet.

Vallet,Loire-Atlantique

GRANDE DÉGUSTATION ET VENTE DE CONFITURES ARTISALES « MUROISE ET COMPAGNIE ».
2023-12-08 fin : 2023-12-09 18:00:00. .
8 Rue des Bourreliers ZI les Dorices
Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire

GRAND TASTING AND SALE OF « MUROISE ET COMPAGNIE » ARTISAN JAMS

DEGUSTACION Y VENTA DE MERMELADAS « MUROISE ET COMPAGNIE

GROSSE VERKOSTUNG UND VERKAUF VON HANDGEFERTIGTEN MARMELADEN « MUROISE ET COMPAGNIE » (MUROISE UND GESELLSCHAFT)

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire