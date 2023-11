GRANDE DÉGUSTATION ET VENTE DE CONFITURES ARTISALES « MUROISE ET COMPAGNIE » 8 Rue des Bourreliers Vallet Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallet GRANDE DÉGUSTATION ET VENTE DE CONFITURES ARTISALES « MUROISE ET COMPAGNIE » 8 Rue des Bourreliers Vallet, 8 décembre 2023, Vallet. Vallet,Loire-Atlantique GRANDE DÉGUSTATION ET VENTE DE CONFITURES ARTISALES « MUROISE ET COMPAGNIE ».

2023-12-08 fin : 2023-12-09 18:00:00. .

8 Rue des Bourreliers ZI les Dorices

Vallet 44330 Loire-Atlantique Pays de la Loire



GRAND TASTING AND SALE OF « MUROISE ET COMPAGNIE » ARTISAN JAMS DEGUSTACION Y VENTA DE MERMELADAS « MUROISE ET COMPAGNIE GROSSE VERKOSTUNG UND VERKAUF VON HANDGEFERTIGTEN MARMELADEN « MUROISE ET COMPAGNIE » (MUROISE UND GESELLSCHAFT) Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Vallet Autres Lieu 8 Rue des Bourreliers Adresse 8 Rue des Bourreliers ZI les Dorices Ville Vallet Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 8 Rue des Bourreliers Vallet latitude longitude 47.1655103;-1.26534

8 Rue des Bourreliers Vallet Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vallet/