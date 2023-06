Porte des Bancs 8 Rue des Bancs Autun, 30 juin 2023, Autun.

Autun,Saône-et-Loire

A l’origine composée de deux tours rondes, elle tient son nom de la façon dont les bouchers vendaient leur marchandise au XIVe siècle..

8 Rue des Bancs

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Originally consisting of two round towers, it takes its name from the way butchers sold their wares in the 14th century.

Formada originalmente por dos torres redondas, debe su nombre a la forma en que los carniceros vendían sus productos en el siglo XIV.

Ursprünglich bestand er aus zwei runden Türmen und erhielt seinen Namen von der Art und Weise, wie die Metzger im 14. Jahrhundert ihre Waren verkau…

Mise à jour le 2023-06-27 par Mission Tourisme – Département 71